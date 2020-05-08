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Посли G7 назвали значення програми МВФ для України

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 13:23
Посли G7 назвали значення програми МВФ для України
Фото: МВФ (imf.org)

Без програми МВФ Україні загрожує втрата макроекономічної стабільності

Програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України. Про це йдеться в заяві, розміщеному у Twitter Групи підтримки послів країн G7 (Великої сімки) в Україні.

Посли G7 висловили подяку та найкращі побажання Рону ван Родену, який залишив посаду керівника місії МВФ в Україні, та висловили сподівання на розвинути тісні та продуктивні робочі стосунки з новим керівником місії Іванною Владковою-Холлар.

"Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ", - йдеться в повідомленні.

Посли G7 назвали значення програми МВФ для України

Я повідомляло РБК-Україна, 7 травня Міжнародний валютний фонд призначив главою місії МВФ в Україні Іванну Владкову-Холлар, яка замінила на цій посаді Рона ван Родена.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячної в рамках механізму Stand-by.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.

Аналітики прогнозують курс долара вище 30 гривень без траншу МВФ Виконати програму stand-by простіше, ніж EFF, - Рашкован
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