Комітет Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки: що вона передбачає

Бюджетний комітет Верховної Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки. Бюджетна Декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram .

Згідно з декларацією, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% в 2023 році і 5,0% в 2024 році.

Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1451,6 млрд гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році 19 063 гривень.