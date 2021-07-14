ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комітет Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки: що вона передбачає

Новость на русском →
Україна, Середа 14 липня 2021 16:54
Комітет Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки: що вона передбачає Фото: бюджетна Декларація на 2022-2024 роки схвалена Комітетом Ради
Автор: Олександр Білоус

Бюджетний комітет Верховної Ради вперше погодив бюджетну декларацію на три роки. Бюджетна Декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Згідно з декларацією, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% в 2023 році і 5,0% в 2024 році.

Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1451,6 млрд гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році 19 063 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
бюджет декларация Верховна рада
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі