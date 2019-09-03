Рада направила до КСУ закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правовий комітет ВР рекомендував Раді направити закон до КСУ

Верховна рада України направила до Конституційного суду України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", передає кореспондент РБК-Україна.

Направлення документа до КСУ підтримали 337 парламентаріїв.

Метою документа є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Зміст законопроекту

Законопроектом пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

У зв'язку із цим пропонується вилучити:

частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;

підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності законом "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції України виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту направити в Конституційний суд України законопроект авторства президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

До цього Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським у парламент. Серед них і законопроект №1013.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що внесені на першому засіданні ВР законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, а на голосування вийдуть 6-9 вересня.

Відзначимо, глава держави Володимир Зеленський в перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, в тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.