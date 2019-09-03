Рада направила до КСУ закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Правовий комітет ВР рекомендував Раді направити закон до КСУ
Верховна рада України направила до Конституційного суду України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", передає кореспондент РБК-Україна.
Направлення документа до КСУ підтримали 337 парламентаріїв.
Метою документа є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.
Законопроектом пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
У зв'язку із цим пропонується вилучити:
Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту направити в Конституційний суд України законопроект авторства президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.
До цього Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським у парламент. Серед них і законопроект №1013.
Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що внесені на першому засіданні ВР законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, а на голосування вийдуть 6-9 вересня.
Відзначимо, глава держави Володимир Зеленський в перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, в тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.