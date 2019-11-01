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КСУ дозволив скасувати адвокатську монополію

Новини » Політика     01.11.2019 - 15:32
КСУ дозволив скасувати адвокатську монополію
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

КСУ схвалив розширення кола осіб, які мають право на представництво в суді

Конституційний суд України дозволив внести зміни до Конституції для скасування адвокатської монополії. Про це йдеться у висновках КСУ.

Зокрема, КСУ визнав законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії відповідним вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Також суд дійшов висновку, що запропоновані зміни розширюють можливості щодо представництва в суді.

У висновку йдеться, що поняття "надання професійної юридичної допомоги" не тотожне поняттю "представництво особи в суді". Надання професійної юридичної допомоги здійснюють адвокати, а представництво в суді може бути здійснено адвокатом або іншим суб'єктом.

Нагадаємо, у вересні комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендував направити цей законопроект у Конституційний суд.

Проект пропонує скасувати адвокатську монополію шляхом виключення положень частини четвертої статті 131-2 Конституції України, згідно якої виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

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