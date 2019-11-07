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У Зеленського розповіли, коли Рада може проголосувати скасування монополії адвокатів

Новини » Політика     07.11.2019 - 17:50
У Зеленського розповіли, коли Рада може проголосувати скасування монополії адвокатів
Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи можуть проголосувати за прийняття проекту за основу

Верховна рада зможе проголосувати простою більшістю у 226 голосів за два законопроекти авторства президента Володимира Зеленського щодо змін до Конституції. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, йдеться про законопроект про адвокатську монополію, висновок на який КСУ вже надав 31 жовтня.

"Так, буде виноситись на листопад окремо цей (про адвокатську монополію, - ред.) і законопроект про дорадчі консультативні органи (Верховної ради, - ред.). Планується винесення", - сказав представник президента.

Нагадаємо, Конституційний суд України дозволив внести зміни до КУ для скасування адвокатської монополії. КСУ визнав законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Також суд дійшов висновку, що запропоновані зміни розширюють можливості щодо представництва в суді.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня Верховна рада України направила до Конституційного суду України законопроект Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", направлення документа до КСУ підтримали 337 парламентаріїв.

Так, даний законопроект глава держави зареєстрував у Раді у перший день роботи нового парламенту.

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