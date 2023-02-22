ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардеп Трухин на суде признал, что предлагал взятку полицейским

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 15:13
Нардеп Трухин на суде признал, что предлагал взятку полицейским Фото: нардеп Александр Трухин (facebook com aleksandrtrukhin40)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, народный депутат Александр Трухин признался, что предлагал полицейским взятку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Депутат "Слуги народа" Трухин решил пойти на соглашение со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным", - заявил прокурор.

Нардеп подписал соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой еще 17 февраля. По ее условиям, Трухин обязуется за месяц заплатить 6 миллионов гривен в поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".

Кроме того, он должен заплатить штраф в 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.

Однако данное соглашение нардепа со следствием еще предстоит утвердить суду, если он решит, что договоренности между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.

ДТП с Трухиным

Напомним, что в августе 2021 года народный избранник предложил работникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за побег с места ДТП.

Впоследствии стало известно, что правоохранители открыли дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

После чего через год 7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК, 28 сентября было завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Слуга народа
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины