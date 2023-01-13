RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины і кума Путина Виктора Медведчука. Также в список попали Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Как проголосовал парламент

По информации нардепа, из-за потери гражданства в Верховной раде парламентарии конституционным большинством проголосовали за лишение мандатов теперь уже экс-депутатов таким образом:

  • Виктор Медведчук - 320 голосов "За" (на фото голосования за этот вопрос)
  • Тарас Козак - 317 голосов "За"
  • Андрей Деркач - 314 голосов "За"
  • Ринат Кузьмин - 319 голосов "За"

Также Рада лишила мандата Андрея Аксенова.

Отметим, что Виктора Медведчук, Тарас Казак, Ренат Кузьмин входили во фракцию ОПЗЖ), а Андрей Деркач был внефракционным нардепом.

Фото: Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина (t.me/yzheleznyak)

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина 10 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ДеркачВиктор МедведчукРенат КузьминВерховная рада