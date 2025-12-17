Рада усилила социальную защиту семей погибших и пропавших без вести полицейских: детали

Верховная Рада Украины приняла закон, который усиливает социальную защиту семей полицейских, погибших, пропавших без вести или признанных без вести отсутствующими при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Что предусматривает принятый закон

Соответствующий законопроект №13649 парламент 17 декабря 2025 года принял за основу и в целом. Он вносит изменения в Закон Украины "О Национальной полиции" и имеет целью обеспечить реальную реализацию социальных гарантий для членов семей полицейских, погибших, умерших, пропавших без вести или признанных судом без вести отсутствующими при исполнении служебных задач.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что за принятие закона проголосовали 266 народных депутатов. По его словам, документ восстанавливает справедливость и гарантирует необходимую поддержку семьям правоохранителей.

В частности, закон:

дополняет закон новой статьей 93-1, которая закрепляет право семей погибших или пропавших без вести полицейских пользоваться льготами, гарантиями и компенсациями при наличии специального удостоверения;

предоставляет Кабинету министров полномочия утвердить образец такого удостоверения;

гарантирует членам семей полицейских право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД. Речь идет о жене или муже, детях до 18 лет, а в случае обучения - до 23 лет;

предусматривает внеконкурсное поступление детей погибших или пропавших без вести полицейских в учебные заведения за счет государственного и местных бюджетов.

Клименко также отмечает, что законопроект был разработан Министерством внутренних дел совместно с Национальной полицией и проработан вместе с профильным комитетом Верховной Рады.