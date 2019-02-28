Рада доручила ТСК провести розслідування матеріалів щодо розкрадань в обороні

Нардепи підтримали відповідну постанову

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10104 "О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления поддержали 229 нардепов.

Документом определяется, что полномочия ВСК Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах.

"Поручить Временной следственной комиссии безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром", - говорится в тексте постановления.

Также ВСК поручено провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины, ГК "Укроборонпром" и других должностных лиц по расследованию обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений в оборонной сфере.

"Верховной раде Украины в кратчайшие сроки заслушать информацию Временной следственной комиссии о проделанной работе на пленарном заседании. Рекомендовать членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принять участие в работе Временной следственной комиссии", - указано в документе.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ранее нардепы зарегистрировали постановление о передаче сведений о коррупции в оборонной сфере в существующую ВСК, которая создана при комитете по вопросам национальной безопасности.

Как писало РБК-Украина ранее, программа "Наші гроші" провела расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы, сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, за которые украинские оборонные предприятия переплачивали в 2-4 раза.

Добавим, что после скандала Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО. Отметим, САП открыла дело из-за хищений в оборонной сфере.