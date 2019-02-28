Нардепи пропонують передати ТСК матеріали про корупцію в обороні

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Нардепи хочуть передати матеріали вже до існуючої ТСК

Народні депутати зареєстрували постанову про передачу відомостей щодо корупції в оборонній сфері до існуючої Тимчасової слідчої комісії, яка створена при комітеті з питань національної безпеки. Про це повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи хочуть передати матеріали вже до існуючої ТСК.

"Для нас ключове це прозорість того, як йде постачання української армії. Ми уважно подивились на ці факти. Недоторканих не буде. Представники БПП та НФ зареєстрували постанову про те, щоб терміново передати всі матеріали до існуючої ТСК. Сьогодні вже створена ТСК по розкраданню в ЗСУ. Там вже є люди з досвідом і тому вона може приступити до роботи негайно. Сьогодні наша фракція обов’язково буде голосувати за постанову, щоб комісія могла приймати рішення", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень РНБО. Зазначимо, САП відкрило кримінальну справу через розкрадання в оборонній сфері, а в ГПУ заявили, що вже давно ведуть розслідування у цій сфері.