Штрафы вырастут в разы. Как Рада хочет наказывать уклонистов и дойдет ли до тюрьмы

Верховная рада приняла за основу законопроект о мерах за уклонение от мобилизации. Правительственный документ содержал довольно жесткие нормы, профильный комитет его доработал, но после голосования все равно произошла путаница.

РБК-Украина рассказывает, о чем на самом деле проект №10379.

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Что произошло и почему возникла путаница

Сегодня парламент в первом чтении одобрил изменения, которые касаются наказаний за нарушения, связанные с мобилизацией. Они набрали 254 голосов, однако в сообщениях народных депутатов произошла путаница на счет того, за что именно они голосовали.

"По факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. У нее много проблем. И жесткие нормы. Поэтому все обещанные изменения должны зайти правками ко второму чтению на комитете", - отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что голосовал против законопроекта с нормой об уголовной ответственности за отказ пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Но позже уточнил, что ее убрали из документа.

"Мне сообщили, что вчера комитет убрал уголовную ответственность по этому законопроекту 10379. Эта норма была, но вчера ее решили все же убрать", - написал он в Telegram.

Отметим, в карточке законопроекта на сайте Рады выводы комитета выложены отдельным файлом. То есть сопроводительные документы, такие как пояснительная записка и сравнительная таблица, пока основаны на проекте Кабмина.

О чем законопроект №10379 и что предлагал Кабинет министров

Правительственный законопроект предлагал в 10 раз увеличить штрафы за нарушение правил воинского учета до 8500 - 17000 гривен (сейчас 850 - 1700 гривен). То есть за нарушение сроков постановки на учет, обновления персональных данных (семейное положение, состояние здоровья) и т.д.

Также предлагалось резко поднять штрафы за уклонение от мобилизации, то есть за отказ от повестки или за неявку по ней в военкомат. До уровня от 34 000 до 85 000 гривен (сейчас 3 400 - 8 500 гривен) для граждан и должностных лиц.

Кроме того, за уклонение в условиях особого периода предлагались штрафы в 153 000 - 204 000 гривен. Административное взыскание хотели накладывать в течение трех лет с того дня, когда нарушение совершено или выявлено.

Согласно сравнительной таблице, полиция сможет административно задерживать нарушителей на срок до трех часов для составления протокола. А в отдельных случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств нарушения - до трех суток.

Кроме того, правительственный проект предусматривал лишение свободы на срок от 3 до 5 лет не только за уклонение от мобилизации, но и за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Как оказалось, перед первым чтением комитет по вопросам правоохранительной деятельности предложил документ в новой редакции.

Какие будут штрафы и что с уголовной ответственностью за отказ от ВВК

Решение на комитете было принято не вчера, а в понедельник, 8 апреля. Как рассказал РБК-Украина его председатель Сергей Ионушас, замечания касались в том числе размера штрафов.

В редакции к первому чтению штрафы за нарушение правил воинского учета предлагались в таком виде:

мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен

повторное нарушение или в военное время - от 17 000 до 25 500 гривен

Такая же градация применяется по штрафам за нарушение законодательства об обороне и мобилизации:

мирное время - от 5 100 до 8 500 гривен (граждане), от 17 000 до 34 000 гривен (должностные и юридические лица)

военное время - от 17 000 до 25 500 гривен и от 34 000 до 59 000 гривен соответственно

Таким образом, эти штрафы в разы меньше, чем инициировало правительство.

Что касается ответственности за отказ от медкомиссии (ВВК), то комитет рекомендовал оставить все как есть. То есть без угрозы лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

В то же время тюремный срок от 3 до 5 лет остается за уклонение от призыва на службу во время мобилизации.

Кроме того, в комитетском выводе предлагается разрешить накладывать административное взыскание за нарушение правил учета и уклонение от мобилизации в течение одного года (не трех).со дня его совершения. А наказание не будет применяться, если ТЦК как держатель реестра "Оберег" может получить персональные данные из других баз и государственных реестров.

Именно в этой редакции проект был рекомендован к принятию за основу и в целом. Судя по посту нардепа Алексея Бакумова в Telegram, поскольку никакой уголовной ответственности в проекте №10379 нет, выводы комитета были учтены.