Рада планирует ратифицировать соглашение о недрах 8 мая, - источник

Соглашение Украины и США о недрах

Напомним, что вопрос использования украинских ресурсов был заложен в "плане победы", который Владимир Зеленский представил западным партнерам. Он отмечал, что Украина обладает значительными запасами полезных ископаемых и призывал к сотрудничеству.

В СМИ писали, что этот пункт был создан для президента США Дональда Трампа, который и ранее выступал за уменьшение помощи Украине.

Сначала Украина и США обсуждали, что соглашение должно быть рамочным, после чего должен быть создан инвестиционный фонд восстановления Украины. В марте США предложили Украине обновленный вариант соглашения, который нуждался в ратификации в парламенте.

Первым шагом к принятию соглашения был меморандум о партнерстве, который был подписан 17 апреля.

В ночь на 1 мая первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент подписали соглашение о недрах. Текст документа появился в тот же день.

В соглашении закрепляется намерение создания Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Соглашение об ископаемых охватывает 57 видов минералов.

Больше о соглашении Украины и США, ключевых пунктах и что оно дает - в материале РБК-Украина.

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