Рада планує ратифікувати угоду про надра 8 травня, - джерело

Угода України і США про надра

Нагадаємо, що питання використання українських ресурсів було закладено у "плані перемоги", який Володимир Зеленский представив західним партнерам. Він наголошував, що Україна володіє значними запасами корисних копалин і закликав до співпраці.

У ЗМІ писали, що цей пункт був створений для президента США Дональда Трампа, який і раніше виступав за зменшення допомоги Україні.

Спочатку Україна і США обговорювали, що угода має бути рамковою, після чого мав би бути створений інвестиційний фонд відбудови України. У березні США запропонували Україні оновлений варіант угоди, який потребував ратифікації у парламенті.

Першим кроком до ухвалення угоди був меморандум про партнерство, який підписали 17 квітня.

У ніч на 1 травня перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент підписали угоду про надра. Текст документа з'явився того ж дня.

В угоді закріплюється намір створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Угода про копалини охоплює 57 видів мінералів.

Більше про угоду України та США, ключові пункти та що вона дає - у матеріалі РБК-Україна.

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