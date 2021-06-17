НАЗК розкритикувало проект Кабміну щодо підвищення податків: містить корупціогенні фактори

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). У проекті присутні порушення процедури прийняття проекту, а також корупціогенні фактори, тому проект має бути суттєво допрацьований.

Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЗК.

Так, згідно з повідомленням, при підготовці проекту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

"Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо зміни розмірів окремих ставок податків та порядку їхнього адміністрування, і не дотриманий однин з базових принципів податкового законодавства - принцип стабільності, який забороняє внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки (більшість запропонованих змін, зокрема в частині збільшення розмірів окремих податків, набирає чинності з 01.07.2021)", - вказано у повідомленні.

Крім того, за результатами антикорупційної експертизи законопроекту НАЗК ідентифікувало у його положеннях низку корупціогенних факторів, що унеможливлює його прийняття у запропонованій редакції.

До таких факторів відносяться: розширення дискреційних повноважень контролюючих органів (що дає можливість вирішувати питання у ручному режимі), непрозорість процедури прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування; необґрунтоване розширення форми податкової накладної/податкового розрахунку, що може ускладнити процес її реєстрації та збільшити тиск на суб’єктів господарювання.

"Саме тому проект закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій", - резюмували у НАЗК.

Як відомо, уряд подав у Раду законопроєкт №5600, який передбачує підвищення податків та зборів практично для всіх галузей. Міжнародні організації вже розкритикували цей проект.

Зокрема, Американської торгової палати (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.

В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків та внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ.