Ухвалення податкового проекту призведе до росту безробіття, - Южаніна

Зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядовим законопроектом №5600, призведуть до зростання інфляції та безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.

Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Україна 24".

"Підвищення ставок податків відобразиться буквально на всіх сферах економіки і на всіх товарах і послугах, якими користуються громадяни в Україні. На всіх. Тому інфляція абсолютно точно зросте, купівельна спроможність населення точно значно зменшиться", - наголосила Южаніна.

Також, за її словами, податкові зміни, в разі їх ухвалення, призведуть до зростання безробіття в країні через втрату конкурентоздатності вітчизняними підприємствами.

"Деякі галузі порахували, скільки вони повинні будуть вивільнити робочих, тому що вони не зможуть діяти в таких неконкурентних умовах, які створює сама Україна для наших гравців на зовнішньому ринку. Якщо наші підприємства не будуть конкурентноздатними, то вони вимушені будуть скорочувати, а це сотні тисяч людей, які можуть залишитися без робочих місць", - пояснила Южаніна.

Окрім того, на думку депутата, ці законодавчі зміни спричинять колапс на ринку нерухомості, оскільки інвестори підуть з ринку.

"Я дуже не хотіла б, щоб ті інвестори українські громадяни, а це якраз в тому числі і насамперед середній клас, який вклав гроші і очікує добудову житла чи мав намір побудувати житло. Вони зараз не зможуть це зробити, тому що в основному всі інвестори, які в цій сфері існують, підуть з ринку в Україні. І дай Боже, щоби не були створені такі самі проблеми, як "Еліта центр" чи "Укрбуд", - сказала Южаніна.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.