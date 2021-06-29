ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ухвалення податкового проекту призведе до росту безробіття, - Южаніна

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 14:22
Ухвалення податкового проекту призведе до росту безробіття, - Южаніна Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зміни до Податкового кодексу, запропоновані урядовим законопроектом №5600, призведуть до зростання інфляції та безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.

Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Україна 24".

"Підвищення ставок податків відобразиться буквально на всіх сферах економіки і на всіх товарах і послугах, якими користуються громадяни в Україні. На всіх. Тому інфляція абсолютно точно зросте, купівельна спроможність населення точно значно зменшиться", - наголосила Южаніна.

Також, за її словами, податкові зміни, в разі їх ухвалення, призведуть до зростання безробіття в країні через втрату конкурентоздатності вітчизняними підприємствами.

"Деякі галузі порахували, скільки вони повинні будуть вивільнити робочих, тому що вони не зможуть діяти в таких неконкурентних умовах, які створює сама Україна для наших гравців на зовнішньому ринку. Якщо наші підприємства не будуть конкурентноздатними, то вони вимушені будуть скорочувати, а це сотні тисяч людей, які можуть залишитися без робочих місць", - пояснила Южаніна.

Окрім того, на думку депутата, ці законодавчі зміни спричинять колапс на ринку нерухомості, оскільки інвестори підуть з ринку.

"Я дуже не хотіла б, щоб ті інвестори українські громадяни, а це якраз в тому числі і насамперед середній клас, який вклав гроші і очікує добудову житла чи мав намір побудувати житло. Вони зараз не зможуть це зробити, тому що в основному всі інвестори, які в цій сфері існують, підуть з ринку в Україні. І дай Боже, щоби не були створені такі самі проблеми, як "Еліта центр" чи "Укрбуд", - сказала Южаніна.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом