Бізнес-асоціації закликають парламент до діалогу щодо ресурсного законопроекту

Союз українських підприємців( СУП), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) і Американська торгова палата в Україні (AmCham) закликають парламент до діалогу щодо законопроекту з поправками до Податкового кодексу та інших законів №5600 ("ресурсний законопроект") про індексацію окремих податкових ставок і підвищення рентних платежів, який парламент має намір розглянути в першому читанні 1 липня.

Про це йдеться в спільному в релізі бізнес-асоціацій.

"Бізнес-спільнота, об'єднана ЄБА, AmCham в Україні і СУП, глибоко стурбовані цією новиною (наміром розглянути законопроект 1 липня, - ред.), адже вона означає, що відповідальні органи державної влади абсолютно не чують бізнес і не хочуть звертати увагу на які коментарі та пропозиції", - зазначено в релізі.

Бізнес підкреслює, що не раз звертався з листами і заявами до народних депутатів і органів держвлади з проханням утриматися від голосування за законопроект 5600 і провести грунтовне обговорення його з компаніями. Асоціації вказують, що законопроект пропонує збільшити навантаження на сумлінний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на підприємців і компанії, що збиває країну зі шляху цивілізованого розвитку економіки.

"Бізнес-спільнота звертає увагу, що дана ситуація порушує принципи справедливості, рівності та можливості довгострокового планування. А це неприпустимо, якщо ми будуємо прогресивну країну", - вказали асоціації, додавши, що знову звертаються до парламентарів з проханням не підтримувати зазначений законопроект.

Раніше бізнес-асоціації розкритикували пропоновані законопроектом зміни щодо адміністрування податку на прибуток підприємств в частині списання збитків, збільшення податкового навантаження шляхом перегляду податкових ставок і ряд інших норм законопроекту.

Представники асоціацій підкреслювали, що зміни податкових ставок без дотримання перехідного періоду порушують принцип стабільності податкового законодавства.

Бізнес також розкритикував обмеження права великих платників податків на використання накопичених збитків минулих років, заборону виїзду за межі країни керівникам підприємств з податковим боргом, скорочення граничних термінів реєстрації платниками ПДВ податкових накладних, зменшення терміну на включення податкової накладної до складу податкового кредиту.

При цьому Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував прийняти законопроект 5600 в першому читанні.