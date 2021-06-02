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Рада планує карати за продаж ліків дітям: розміри штрафів

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Україна, Середа 02 червня 2021 12:55
Рада планує карати за продаж ліків дітям: розміри штрафів Фото: Рада хоче ввести штрафи за продаж ліків дітям (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують штрафувати за продаж ліків неповнолітнім. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5123.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 319 парламентаріїв.

Закон викладає у новій редакції статтю 424 Кодексу про адміністративні правопорушення. За продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, передбачили адміністративну відповідальність.

Таке порушення тягне за собою покарання для винних осіб штраф у розмірі від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 102-425 гривень.

У випадку повторного протягом року вчинення такого правопорушення загрожує штраф від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 425-1190 гривень.

Нагадаємо, Рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5122.

При цьому комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував схвалити відповідний проект за основу та в цілому.

Раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 таблеток, у результаті чого одна з них померла.

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