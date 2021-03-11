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В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям: комітет підтримав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 14:54
В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям: комітет підтримав закон Фото: аптека (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Таку рекомендацію дав комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому законопроект №5122.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону № 5122 за основу та в цілому як закон. Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет підтримав і зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби. Йдеться про законопроект №5131.

Документ встановлює більш високі штрафи та передбачає, що складати протоколи та розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом контролювати діяльність аптек.

Однак головним комітетом з опрацювання цього проекту є правоохоронний.

Нагадаємо, раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький анонсував, що в ВР незабаром внесуть цей проект закону.

Як писало РБК-Україна, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 таблеток, у результаті чого одна з них померла.

Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один з випадків пов'язаний з передозуванням ліками.

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