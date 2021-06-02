Рада зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Встановлюється заборона на відпуск (продаж) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував схвалити відповідний проект за основу та в цілому.

Як писало РБК-Україна, раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький анонсував, що у Раду незабаром внесуть цей проект закону.

Так, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 таблеток, у результаті чого одна з них померла.

Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один з випадків пов'язаний з передозуванням ліками.