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Рада зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям

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Україна, Середа 02 червня 2021 12:00
Рада зробила перший крок до заборони продажу ліків дітям
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №5122.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 306 парламентаріїв.

Закон вносить зміни до статті 21 ЗУ "Про лікарські засоби".

Встановлюється заборона на відпуск (продаж) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував схвалити відповідний проект за основу та в цілому.

Як писало РБК-Україна, раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький анонсував, що у Раду незабаром внесуть цей проект закону.

Так, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 таблеток, у результаті чого одна з них померла.

Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один з випадків пов'язаний з передозуванням ліками.

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