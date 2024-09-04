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Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества

Киев, Среда 04 сентября 2024 12:45
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Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества Фото: Виталий Коваль (gordonua)
Автор: Наталья Юрченко

Виталия Коваля не уволили с должности главы Фонда государственного имущества. Верховная Рада Украины провалила голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали", - отметил парламентарий.

Увольнение Коваля поддержали 225 народных депутатов. Воздержались 26 парламентов, не голосовали - 65.

Для принятия решения требуется минимум 226 голосов народных депутатов.

Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества

Фото: Рада не смогла уволить Коваля из Фонда госимущества (t.me/yzheleznyak)

Что предшествовало увольнению

Напомним, вчера, 3 сентября, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления на увольнение. Среди них было заявление от главы Фонда государственного имущества Украины Коваля Виталия.

Кроме Коваля, заявления об отставке написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, глава Минприроды Руслан Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Кроме того, сегодня стало известно, что с должности министра иностранных дел Украины хочет уволиться Дмитрий Кулеба.

Детальнее о перестановках в правительстве - в нашем материале.

Что известно о Ковале

Виталия Коваль родом из Ровенской области, родился в 1981 году. В период с 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". Также он занимал разные должности в аграрной, транспортной и строительной сферах.

Коваль возглавил Ровенскую областную государственную администрацию в 2019 году. На этой должности он проработал до ноября 2023 года. После этого его назначили главой Фонда госимущества.

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