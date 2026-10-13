Рада поддержала законопроект о экспорте оружия: на что направят плату за разрешение

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №15400, предусматривающий зачислять 100% платы за оформление документов в сфере экспортного контроля в спецфонд Минобороны. Эти средства распределят поровну между закупкой и ремонтом вооружения и денежным довольствием военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны и заместительницу министра обороны Анну Гвоздяр.
Главное:
Речь идет об изменениях в Бюджетный кодекс. Если документ будет принят в целом, 100% платы за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля товаров военного назначения и двойного использования будут относиться в специальный фонд госбюджета. Оттуда средства будут направляться Министерству обороны.
По словам заместительницы министра обороны Анны Гвоздяр, экспортный потенциал украинского ОПК и обеспечение Сил обороны - это взаимосвязанные приоритеты.
Она отметила, что законопроект создает дополнительные возможности для развития отечественного оборонного производства. Он позволит направлять поступления от оформления оборонного экспорта непосредственно на нужды армии.
Согласно законопроекту, поступления будут распределяться поровну:
Гвоздяр подчеркнула, что у украинского ОПК уже есть возможности, которые в отдельных направлениях превышают текущие возможности государственного бюджета. По ее словам, задача - чтобы они не останавливались, а работали на усиление государства.
"Контролируемый экспорт - это не об оружии вместо фронта. Это о дополнительном ресурсе для армии, развитии производителей и больше украинского оружия в будущем", - заявила она.
Заместитель министра обороны она назвала это маленьким шагом и отметила, что предстоит еще много работы, чтобы сделать процедуру более совершенной и понятной.
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Украина ввела упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнёров. Это произошло 1 июля 2026 года постановлением Кабмина № 875, которое предусматривает безусловный приоритет обеспечения Сил обороны. Постановление установило плату за оформление разрешений в размере 20% стоимости готовых изделий и 30% стоимости комплектующих.
Ранее, 28 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает экспорт оружия и уже согласовала все детали на уровне государственных институтов. Он также подчеркнул, что в определённые страны попадание украинского оружия невозможно из-за их сотрудничества с Россией.