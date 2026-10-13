Рада поддержала законопроект о экспорте оружия: на что направят плату за разрешение

Главное:

Первое чтение: 12 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №15400, разработанный при участии Минобороны.

12 октября Верховная Рада приняла за основу законопроект №15400, разработанный при участии Минобороны. 100% платы: средства за оформление документов в сфере экспортного контроля товаров военного назначения и двойного использования будут поступать в спецфонд госбюджета и будут направляться Минобороны.

средства за оформление документов в сфере экспортного контроля товаров военного назначения и двойного использования будут поступать в спецфонд госбюджета и будут направляться Минобороны. Раздел 50/50: половину получат на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, половину - на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

половину получат на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, половину - на денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Контролируемый экспорт: законопроект является продолжением постановления Кабмина № 875 от 1 июля 2026 года, которое ввело механизм контролируемого экспорта украинского оружия.

Что предполагает законопроект

Речь идет об изменениях в Бюджетный кодекс. Если документ будет принят в целом, 100% платы за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля товаров военного назначения и двойного использования будут относиться в специальный фонд госбюджета. Оттуда средства будут направляться Министерству обороны.

По словам заместительницы министра обороны Анны Гвоздяр, экспортный потенциал украинского ОПК и обеспечение Сил обороны - это взаимосвязанные приоритеты.

Она отметила, что законопроект создает дополнительные возможности для развития отечественного оборонного производства. Он позволит направлять поступления от оформления оборонного экспорта непосредственно на нужды армии.

Как будут распределять средства

Согласно законопроекту, поступления будут распределяться поровну:

50% - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;

50% - на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

Гвоздяр подчеркнула, что у украинского ОПК уже есть возможности, которые в отдельных направлениях превышают текущие возможности государственного бюджета. По ее словам, задача - чтобы они не останавливались, а работали на усиление государства.

"Контролируемый экспорт - это не об оружии вместо фронта. Это о дополнительном ресурсе для армии, развитии производителей и больше украинского оружия в будущем", - заявила она.

Заместитель министра обороны она назвала это маленьким шагом и отметила, что предстоит еще много работы, чтобы сделать процедуру более совершенной и понятной.

Читайте также: Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка