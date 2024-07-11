Стефанишина рассказала, сколько женщин выполняют боевые задания на фронте
Более 10 тысяч женщин-военных выполняют боевые задания непосредственно на линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время участия в панельной дискуссии "Женщины, мир, безопасность: роль женщин-лидеров" в рамках Общественного форума НАТО.
"Украинцы противостоят российской агрессии как единый народ - и женщины, и мужчины. Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тысяч женщин выполняют боевые задания на линии фронта", - сказала Стефанишина.
Она также подчеркнула, что роль женщин важна и в восстановлении страны, в частности, для развития экономического потенциала Украины.
"Мы также переосмыслили роль женщин в восстановлении и реконструкции Украины. Уже есть обширная программа, которая предусматривает, что женщины будут иметь больше доступа и будут активно вовлечены в процесс восстановления и реконструкции", - отметила вице-премьер.
Женщины в ВСУ
Напомним, по данным Минобороны, в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины служат почти 70 тысяч женщин. Большинство из них - военнослужащие.
В октябре прошлого года мы сообщали, что с 2021 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч, то есть на 40 процентов.
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