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Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке: что это значит

Четверг 09 января 2025 11:30
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Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке: что это значит Иллюстративное фото: Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе". Решение было принято на заседании 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, такое решение поддержали 298 нардепов.

"Здесь прошла важная правка: Женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию", - отметил парламентарий.

В то же время согласно законопроекту, прохождение этой подготовки для женщин является добровольным, как и воинский учет для них.

Также в документе указано, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а взамен введена базовая общевойсковая подготовка. Стоит заметить, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить:

  • для студентов высших учебных заведений - в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;
  • для граждан, которые впервые планируют поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих - в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Рада поддержала законопроект о базовой военной подготовке: что это значит

Стоит напомнить, что по данным Министерства обороны, в Вооруженных силах Украины сейчас служат почти 70 тысяч женщин, большинство из них являются военнослужащими.

Также известно, что более 10 тысяч женщин выполняют боевые задачи непосредственно на передовой.

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