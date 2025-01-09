Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку: що це означає
Верховна Рада ухвалила законопроект №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу". Рішення було прийняте на засіданні 9 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.
За його даними, таке рішення підтримали 298 нардепів.
"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.
Водночас згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них.
Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я.
Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:
- для студентів закладів вищої освіти - у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
- для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих - у навчальних центрах Збройних Сил України.
Варто нагадати, що за даними Міністерства оборони, у Збройних силах України наразі служать майже 70 тисяч жінок, більшість із них є військовослужбовицями.
Також відомо, що понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.