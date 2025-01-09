ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку: що це означає

Четвер 09 січня 2025 11:30
UA EN RU
Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку: що це означає Ілюстративне фото: Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада ухвалила законопроект №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу". Рішення було прийняте на засіданні 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, таке рішення підтримали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.

Водночас згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них.

Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

  • для студентів закладів вищої освіти - у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих - у навчальних центрах Збройних Сил України.

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку: що це означає

Варто нагадати, що за даними Міністерства оборони, у Збройних силах України наразі служать майже 70 тисяч жінок, більшість із них є військовослужбовицями.

Також відомо, що понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Мобілізація в Україні ВСУ
NEWS
"Рамштайн" поновлює роботу. Що відомо про 25-ту зустріч союзників України
"Рамштайн" поновлює роботу. Що відомо про 25-ту зустріч союзників України
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна