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Закон о множественном гражданстве будет готов до конца года, - Чернышов

Пятница 02 мая 2025 19:31
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Закон о множественном гражданстве будет готов до конца года, - Чернышов Фото: министр национального единства Украины Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинское правительство работает над законом о множественном гражданстве. Он будет готов к концу 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр национального единства Украины Алексей Чернышов рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, сейчас за пределами страны находится более 20 миллионов украинцев, среди которых примерно 5 миллионов - вынужденные мигранты, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства - объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом. Прежде всего мы принимаем закон, который позволит двойное гражданство, что сейчас запрещено. Закон будет готов до конца года", - сказал Чернышов.

Министр также сообщил, что министерство разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые вынужденно покинули страну, которая станет полезным инструментом поддержки - позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

Стоит отметить, что, говоря о двойном гражданстве, Чернышов, скорее всего, имел в виду именно множественное гражданство.

Множественное гражданство в Украине

Напомним, что в октябре 2023 года Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку идеи внедрения множественного гражданства, отметив его важность для современных вызовов и потребностей украинского общества.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский уже внес законопроект о множественном гражданстве в Раду.

В ноябре глава государства,представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в соответствующем институте.

В декабре Верховная Рада, в рамках первого чтения, поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

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Кабинет Министров Украины Алексей Чернышов
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