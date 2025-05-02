Закон о множественном гражданстве будет готов до конца года, - Чернышов

Украинское правительство работает над законом о множественном гражданстве. Он будет готов к концу 2025 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр национального единства Украины Алексей Чернышов рассказал в интервью La Repubblica .

По его словам, сейчас за пределами страны находится более 20 миллионов украинцев, среди которых примерно 5 миллионов - вынужденные мигранты, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства - объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом. Прежде всего мы принимаем закон, который позволит двойное гражданство, что сейчас запрещено. Закон будет готов до конца года", - сказал Чернышов.

Министр также сообщил, что министерство разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые вынужденно покинули страну, которая станет полезным инструментом поддержки - позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

Стоит отметить, что, говоря о двойном гражданстве, Чернышов, скорее всего, имел в виду именно множественное гражданство.