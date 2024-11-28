Алгоритм действий при розыске без вести пропавшего военнослужащего: что делать родственникам

В условиях войны в Украине вопрос розыска без вести пропавших военнослужащих приобретает особую актуальность. Законодательство предусматривает четкие процедуры и инструменты по установлению судьбы пропавших героев.

Ключевыми нормативными актами, регулирующими вопрос пропавших без вести военнослужащих, являются:

Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" – определяет правовой статус, учет, розыск и социальную защиту пропавших.

Постановление КМУ № 511 от 29.04.2022 – определяет механизм выполнения положений указанного закона.

Постановление КМУ № 257 от 11.03.2022 – регулирует деятельность Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" определяет правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и обеспечивает правовое регулирование общественных отношений, связанных с обретением правового статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с учетом, розыском и социальной защитой таких лиц", – говорит адвокат.

Она также обращает внимание на то, что особым обстоятельством является вооруженный конфликт, военные действия и временная оккупация части территории Украины, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

В Украине создан Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Это электронная база данных, где фиксируются сведения о пропавших, их останках (если обнаружены), а также решения судов по статусу пропавших.

Для розыска военнослужащего важно предоставить:

полное имя, дату рождения

копии паспорта и военного билета

информацию о месте службы, звании, военной специальности

дата и место исчезновения, обстоятельства исчезновения

дата, время, способ последней связи

контакты сослуживцев

личные приметы (шрамы, татуировки)

фотографии, видео или другие доказательства, подтверждающие местонахождение в плену или другие обстоятельства

Алгоритм розыска пропавшего военнослужащего

При потере связи с военнослужащим, родственникам необходимо действовать по четкому алгоритму, чтобы максимально быстро начать его розыск.

Обращение к воинской части или ТЦК и СП

Для начала нужно связаться с воинской частью, где проходил службу военнослужащий, через командира, сослуживцев или горячую линию. Также можно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где его мобилизовали. Следует выяснить, не выполнял ли военный боевое задание и нет ли его в списках раненых, погибших, пленных или пропавших без вести.

Официальное заявление в полицию

В случае отсутствия информации необходимо обратиться в территориальный орган Национальной полиции с заявлением об исчезновении лица без вести при особых обстоятельствах. Полиция открывает дело и регистрирует его в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Важно сохранить выписку из реестра и записать данные следователя, который будет вести дело.

Заявление могут подать:

родственники пропавшего военного

представители военного формирования или государственного органа

общественные организации или любое лицо, которому стало известно об исчезновении

ДНК-экспертиза

Родные имеют право дать согласие на отнятие биологических образцов для молекулярно-генетической экспертизы. Это необходимо для идентификации личности при обнаружении останков.

Полиция в течение трех дней должна проинформировать Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Поиск продолжается до установления места нахождения военнослужащего, его останков или захоронения, даже если судом он признан безвестно отсутствующим или умершим.

Семьям важно знать, что розыск не прекращается до тех пор, пока не будут найдены достоверные доказательства места пребывания или судьбы пропавшего лица. В случае, если найдены останки, семья получит полную информацию об обстоятельствах гибели после анализа и подтверждения ДНК.

Что делать, если установлен факт смерти или плена

В случае подтверждения смерти пропавшего Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, информирует родных. Достоверными доказательствами являются:

результаты работы поисковых групп по обнаружению останков

данные бюро судебно-медицинской экспертизы по посмертной информации

результаты ДНК-анализа и их сопоставление с образцами, предоставляемыми родственниками

Вся информация проверяется и систематизирована для официального подтверждения.

Если военный в плену

В случае установления, что военнослужащий находится в плену, родственники должны обратиться в Национальное информационное бюро (НИБ). Этот орган:

регистрирует пропавших лиц в соответствующем реестре

передает информацию в международные мониторинговые организации и правоохранители

действует в соответствии с нормами Женевской конвенции

Также следует подать запрос в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который отвечает за обмен и освобождение украинских защитников.

Дополнительная поддержка для семей военных

Объединенный центр СБУ. Этот центр координирует поиск и увольнение лиц, незаконно захваченных или удерживаемых врагом. Он также ведет переговоры со страной-агрессором и принимает обращение от родственников пропавших.

Международная помощь. Родственники могут обращаться в Международный комитет Красного Креста или Комитет ООН по правам человека. Подать обращение можно через офис Уполномоченного или электронную почту этих организаций.