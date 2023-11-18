Зеленский о санкциях против РФ: усиливаем давление нашего государства на них

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Второе за сегодня. Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям. Почти 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц", - сказал президент.

Он отметил, что сегодняшние санкции нацелены на причастных к похищению и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также на лиц, которые разными способами помогают российскому террору против Украины.

"Ужесточаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что наделал, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины сегодня подписал указ о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марии Львово-Беловой и санкции на 10 лет против некоторых физических лиц, поддерживавших Российскую Федерацию.

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