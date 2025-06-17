Рада поддержала назначение Кравченко генпрокурором
Верховная Рада поддержала назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. "За" проголосовали 273 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Назначение Кравченко
"Рада назначила Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. За - 273 (нардепа - ред.)" - написал Железняк.
При этом 5 народных избранников проголосовали против, 23 - воздержались, а 20 - не голосовали.
Отметим, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Фото: голосование в парламенте за назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором (t.me/yzheleznyak)
Что известно о новом генпрокуроре Украины
Руслан Кравченко родился в 1990 году на Луганщине. Как отмечал нардеп Железняк, Кравченко является самым молодым генпрокурором в истории Украины.
Согласно открытым источникам, Кравченко окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м - юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции". Женат.
Участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Бахмут). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.
С 2015 года по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. А потом год проработал заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.
Кравченко также работал в должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.
В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности пробыл до 2023 года, в котором уже участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
В апреле 2023 года указом президента был назначен на должность главы Киевской ОВА. Эту должность он занимал до 30 декабря 2024-го. После чего его назначили главой Государственной налоговой службы.
Увольнение Костина из генпрокуратуры и скандалы с МСЭК
Должность генерального прокурора Украины была вакантной еще с октября 2024 года. До этого времени исполняющим обязанности генпрокурора был Алексей Хоменко.
Напомним, что бывший генпрокурор Андрей Костин ушел с должности после сообщений о злоупотреблениях в работе медико-социальных экспертных комиссий, в частности, получения прокурорами инвалидности.
Выяснилось, что медико-социальные экспертные комиссии предоставили инвалидность десяткам прокуроров. В октябре прошлого года стало известно, что десятки прокуроров (преимущественно в Хмельницкой области) незаконно оформили инвалидность из-за махинаций в медико-социальных комиссиях (МСЭК).
Самым громким в этих скандалах стало дело Татьяны Крупы -
бывшей начальницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Только во время обысков у нее и сына нашли почти 6 млн долларов, а также незадекларированные активы и миллионы на зарубежных счетах. Сейчас она находится под стражей.
Тогдашний генеральный прокурор Костин назначил служебное расследование. Вскоре после этого руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника уволили по собственному желанию. Впоследствии, в конце октября 2024 года, был уволен и сам Костин. Сейчас он работает послом в Нидерландах.
При этом президент Украины Владимир Зеленский утвердил ряд решений СНБО. Он распорядился не просто ликвидировать МСЭК до конца 2024 года, но и оцифровать все этапы установления инвалидности.
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