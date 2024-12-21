Ликвидация МСЭК. Как изменятся правила оформления инвалидности уже с января

Среди разоблаченных схем - избежание мобилизации мужчинами с помощью фальшивых диагнозов. Правительство уже объявило о планах ликвидации МСЭК, а процесс реформирования системы оценки инвалидности проводится активно.

В последнее время в Украине возникла серия масштабных скандалов, связанных с работой медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Эти органы оказались в центре внимания из-за многочисленных случаев коррупции, фальсификации документов, незаконного обогащения должностных лиц и злоупотреблений при назначении групп инвалидности.

О скандалах связанных с МСЭК и как изменятся правила оформления инвалидности уже с 1 января - в материале РБК-Украина .

Скандалы в МСЭК

Самый громкий скандал с МСЭК произошел осенью 2024 года. Тогда правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына. У них нашли почти 6 миллионов долларов наличными, поддельные медицинские документы и списки мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Семья владела элитной недвижимостью, дорогими автомобилями и миллионами на иностранных счетах.

Следствие также установило, что с помощью поддельных диагнозов клиенты Крупов пытались избежать военной службы.

Фото: Руководительницу Хмельницкой МСЭК и ее сына уличили в незаконном обогащении (dbr.gov.ua)

Кроме того, более 50 прокуроров Хмельницкой области, в том числе и областной глава, получили фальшивые справки об инвалидности. Это позволяло им уклониться от мобилизации или оформить уход за "больными" родственниками.

Реакция власти

22 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудили случаи фальсификации инвалидности среди чиновников. В результате был принят ряд решений, направленных на реформирование системы определения инвалидности в Украине. Основные направления изменений включают цифровизацию процессов, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) до конца года и проведение проверок и аудитов для выявления злоупотреблений в этой сфере.

Уже в тот же день Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий до 31 декабря 2024 года. Министерство здравоохранения начало масштабные проверки решений МСЭК, в частности по установлению инвалидности мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения.

По состоянию на отчетный период было пересмотрено более 90 тысяч дел, что привело к задержаниям и вручению подозрений отдельным лицам. Однако все эти результаты признали недостаточными для обеспечения полной прозрачности процесса. Поэтому было принято решение об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины, а также ряда других лиц, причастных к злоупотреблениям.

Кроме того, на фоне расследования о незаконном получении инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области, генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. В конце октября Зеленский подписал указ об его увольнении.

Фото: бывший генпрокурор Андрей Костин (Getty Images)

28 октября Кабинет Министров принял решение о передаче полномочий Центральной МСЭК Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности. Это стало очередным шагом в реформировании всей системы.

29 октября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий онлайн-прохождение комиссий для пациентов и членов комиссий, а также фиксацию результатов в электронной системе здравоохранения для повышения прозрачности процесса.

19 декабря Верховная Рада окончательно проголосовала за законопроект № 12178, который предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий и внедрение новой системы оценки функционирования человека.

Новая система оценивания вместо МСЭК

Руководитель практики гражданского и хозяйственного права Ирина Ан рассказала РБК-Украина, что новые правила предусматривают четкое формирование экспертных команд и введение электронного документооборота.

"Экспертные команды формируются из профессиональных врачей соответствующих направлений на базе кластерных и надкластерных медицинских учреждений. Руководитель медицинского учреждения формирует такие команды и ежегодно пересматривает их состав", - объясняет адвокат.

При этом врачи местных комиссий не могут просматривать выводы экспертных команд на центральном уровне, что должно уменьшить коррупционные риски. Новый порядок также предусматривает четко определенные основания для направления пациента на оценку.

"Лечащий или семейный врач, а также врачебные комиссии (например ВВК) должны сформировать направление по оценке повседневного функционирования лица при наличии длительной временной нетрудоспособности, хирургического вмешательства или определенных заболеваний", - отмечает Ирина Ан.

Это должно упростить понимание: на каком основании было получено направление для оценки здоровья. И в целом это уменьшит количество безосновательных или необоснованных отказов в формировании направлений.

Фото: прохождение медкомиссии (Суспільне Львів)

К тому же новый порядок оценки инвалидности в Украине предусматривает внедрение четких процедур и электронного документооборота, что должно повысить прозрачность процесса. Подача документов теперь будет осуществляться через информационную систему, где все проверяет администратор.

"Администратор сразу проверяет полноту необходимых документов и при необходимости сразу возвращает такую заявку на доработку", - отмечает адвокат.

Комиссия должна рассмотреть представленные документы в течение 30 дней с момента их принятия. Направить пациента на дообследование можно только один раз. Для некоторых заболеваний внедряется заочное оценивание, что позволяет пациенту не ехать в медицинские учреждения.

"Также предусмотрена возможность иметь представителя и подавать документы даже из-за рубежа", - объясняет юрист.

Фото: Как изменятся правила оформления инвалидности уже с января (Getty Images)

Кроме этого, пациент может обжаловать решение комиссии. В жалобе должно быть четко указано, что именно не устраивает человека в результатах оценивания.

"Установление четких процедур делает невозможным манипуляции процессом и делает его более понятным для пациентов", - отметила Ан.

Важным элементом нововведений является использование электронного документооборота, который позволяет упростить анализ каждого случая и фиксировать все этапы процедуры. Однако существуют определенные трудности.

Подводными камнями остаются отсутствие оцифровки старой медицинской документации и недостаточная цифровизация в отдаленных больницах. Кроме того, существует риск, что врачи, которым добавляют административную функцию, могут испытывать беспокойство из-за новых обязанностей.

Однако, по словам эксперта, реформа, которая вступит в силу уже с 1 января 2025 года, может значительно улучшить качество жизни для людей с инвалидностью. Однако для ее успешного внедрения необходимо обеспечить эффективную координацию между правительством, общественными организациями, бизнесом и обществом.