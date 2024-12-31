Экс-глава Киевской ОВА Кравченко возглавил Налоговую: решение Кабмина

Кабмин принял решение о назначении Руслана Кравченко на должность главы Государственной налоговой службы Украины. До этого он возглавлял Киевскую ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Назначен Кравченко Руслан Андреевич главой Государственной налоговой службы Украины", - сообщил Мельничук.

Кто такой Руслан Кравченко

Руслан Кравченко родился в 1990 году в городе Северодонецк (в сентябре 2024 года переименован в Северскодонецк) Луганской области. В 2007 году окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м - юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции". Женат.

С 2012 года и по 2014-й работал следователем и старшим следователем Севастопольской прокуратуры, а также старшим прокурором Ровенской и Львовской прокуратуры.

Участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Бахмут). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 года по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. А потом год проработал заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.

Кравченко также работал в должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.

В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности пробыл до 2023 года, в котором уже участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).