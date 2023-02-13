ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине отменили в этом году ГИА для учеников 4 и 9 классов

Новина українською →
Понедельник 13 февраля 2023 12:49
В Украине отменили в этом году ГИА для учеников 4 и 9 классов Фото: в Украине отменили в этом году ГИА для учеников 4 и 9 классов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в этом году отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов с целью сохранения жизни и здоровья учащихся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины от 11 января 2023 года № 19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 года под № 167/39223", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобразования Украины предложило отменить ГИА еще в середине января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПА Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне