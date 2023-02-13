В Украине отменили в этом году ГИА для учеников 4 и 9 классов
В Украине в этом году отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов с целью сохранения жизни и здоровья учащихся.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
"Министерство образования и науки Украины сообщает, что вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины от 11 января 2023 года № 19 "Об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования, в 2022/2023 учебном году", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 января 2023 года под № 167/39223", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобразования Украины предложило отменить ГИА еще в середине января.
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