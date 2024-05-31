Парламентский комитет поддержал повышение акцизов на топливо: как вырастут цены на АЗС
Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал правительственный проект изменений в Налоговый кодекс о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту №11256, Директивой №2003/96/ЕС предусмотрены значительно более высокие, чем в Украине ставки акцизного налога на нефтепродукты.
Проектом установлен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 по 31 декабря 2027 (в течение четырех лет).
В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.
В частности, с 1 июля ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Это приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр.
Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 1,95 гривен.
Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро Это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 5,8 гривен.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.
По прогнозам экспертов, с 1 июля цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1-2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше - до 5-5,5 гривен за литр.