Сколько украинцев пропало без вести: официальная статистика МВД
В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в эфире телемарафона.
"По состоянию на сегодня есть 53 868 лиц, которые считаются пропавшими при особенных обстоятельствах. И гражданские, и военные. Также среди них есть дети", - отметил Тимченко.
Он объяснил, что с сентября 2023 года на Министерство внутренних дел возложили полномочия по координации розыска лиц, которые считаются пропавшими без вести.
После этого МВД создало секретариат уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельств, а также представительство секретариата в регионах.
Пропавшие без вести в Украине
Напомним, Тимченко озвучивал статистику насчет пропавших без вести украинцев в конце октября.
Тогда, по его словам, в списке пропавших без вести находилось более 52 тысяч людей.
При этом более 1700 детей были внесены в реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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