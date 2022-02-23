Рада перейшла в режим надзвичайного стану
Фото: Верховна рада перейшла в режим НС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народні депутати проголосували за переведення Верховної ради в режим роботи в умовах надзвичайного стану. Документ підтримали 342 парламентарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ради.
Законопроєкт про роботу Ради в умовах надзвичайного та / або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Згідно з документом, Рада продовжить роботу в звичайному режимі з урахуванням таких особливостей:
- парламент працює в режимі пленарних засідань, включаючи роботу в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях і групах;
- позачергові пленарні засідання Ради проводяться за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій або груп;
- засідання погоджувальної ради скликаються спікером Ради (першим заступником або виконувачем обов'язки заступника голови парламенту).
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна Рада сьогодні проголосує за введення надзвичайного стану в Україні.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.