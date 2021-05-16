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Арестович анонсував скасування штрафів за в'їзд із ОРДЛО через Росію

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Донбас, Неділя 16 травня 2021 20:54
Арестович анонсував скасування штрафів за в'їзд із ОРДЛО через Росію Фото: спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлія Струк

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. За його словами, це може статися уже влітку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дом".

За словами спікера, окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території, і українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

"Згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються. Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою", - зазначив Арестович.

Він повідомив, що питав у віце-прем'єра, коли ця проблема буде вирішена.

"Він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена", - додав спікер української делегації в ТКГ.

Арестович підкреслив, що зняття цієї заборони доводиться погоджувати більш ніж із 10 відомствами.

Нагадаємо, на Донбасі за минулий тиждень (3-9 травня) вдвічі скоротився пасажиропотік через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). З семи КПВВ повноцінний пропуск здійснює лише один, ще один - частковий.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі з 2019 року у 27 разів зменшилася кількість переходів через КПВВ. За словами Уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

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