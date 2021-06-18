Штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію можуть скасувати: комітет Ради підтримав закон

Штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію можуть скасувати. Комітет Верховної ради з прав людини рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №5478.

"Прийняття законопроекту дасть змогу установити додаткові гарантії з боку держави щодо дотримання прав та свобод громадян України, які, зважаючи на незалежні від їх волі обставини, змушені порушувати законодавство України в частині порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, що наразі таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти законопроект №5478 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету", - вказано у повідомленні.