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Штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію можуть скасувати: комітет Ради підтримав закон

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ОРДЛО, П'ятниця 18 червня 2021 14:03
Штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію можуть скасувати: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують скасувати штрафи за виїзд з ОРДЛО через РФ (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію можуть скасувати. Комітет Верховної ради з прав людини рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №5478.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Прийняття законопроекту дасть змогу установити додаткові гарантії з боку держави щодо дотримання прав та свобод громадян України, які, зважаючи на незалежні від їх волі обставини, змушені порушувати законодавство України в частині порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, що наразі таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.

"Члени комітету рекомендували Верховній раді прийняти законопроект №5478 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середині травня спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. Він зазначав, що це може статися уже влітку.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі з 2019 року у 27 разів зменшилася кількість переходів через КПВВ. За словами Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

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Російська Федерація штраф Верховна Рада ОРДЛО
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