Рада може відмовитися від пленарних засідань через посилення карантину в січні

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував змінити календарний план роботи парламенту в січні через посилення карантину. Нардепи не проводитимуть пленарні засідання в цей час.

Про це він розповів у ході засідання погоджувальної ради Верховної ради.

Корнієнко зазначив, що депутати в цей період також не зможуть працювати з виборцями.

"Пропоную тижні з 11 по 15 січня і з 18 по 22 зробити тижнями роботи в комітетах... а тиждень з 25 по 29 січня зробити пленарним", - сказав нардеп.

Календарний план роботи ВР у січні зараз передбачає, що нардепи повинні працювати в пленарному режимі з 12 по 15 і з 19 по 22 січня.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада буде працювати при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, в якому саме форматі.

Разумков нагадав, що під час пандемії парламент змінював графік роботи, працював у комітетах і менше збирався в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, уряд передбачив посилення карантину в період з 8 по 24 січня. Роботу громадського транспорту зупиняти не будуть.