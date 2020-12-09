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Рада працюватиме під час жорсткого карантину, - Разумков

Київ, Середа 09 грудня 2020 19:45
Рада працюватиме під час жорсткого карантину, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада буде працювати під час жорсткого карантину, який діятиме з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, у якому саме форматі працюватиме парламент.

Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков в ефірі "5 каналу".

Спікер зазначив, що парламент жодного разу не ходив на карантин з самого початку пандемії коронавірусу.

"У мене немає поки що остаточного варіанта, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати. Бо Верховна рада під час коронавірусу не йшла на карантин жодного разу", - заявив він.

Разумков додав, що під час пандемії парламент змінював графік роботи, працював у комітетах та менше збирався в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу.

"Це не впливало на процес та рішення, які ухвалювалися у Верховній раді", - наголосив глава парламенту.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до кінця зими. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня.

Крім того, уряд передбачив посилення карантину у період з 8 по 24 січня. Постанова з обмеженнями зараз допрацьовується в Кабміні.

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Новини України Політика Верховна РадаДмитро РазумковКарантин

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