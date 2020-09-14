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В Україні збираються врегулювати положення про дистанційну роботу

Україна , Понеділок 14 вересня 2020 22:07
В Україні збираються врегулювати положення про дистанційну роботу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Ці положення не змінювалися з 1981 року

У Верховній раді зареєстрували законопроект № 4051, який має оновити положення про дистанційну роботу. Вони не змінювалися з 1981 року.

Про це повідомляється на сайті партії "Слуга народу".

Як зазначається, положення про дистанційну роботу досі регулюються радянськими актами. Наприклад, "Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.1981".

Новий законопроект вносить зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці".

Зокрема, згідно з проектом закону, повинні з'явиться два самостійних види роботи: віддалена і надомна.

У віддаленій роботі людина сама обирає місце роботи та графік. У надомної роботи місце роботи є фіксованим і ви не можете його змінити без погодження з керівником.

Бюрократичні процедури будуть онлайні. Ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та іншими документами роботодавця можна буде в електронній формі.

Дистанційну роботу можна поєднувати з роботою у звичайному режимі. Комбінований графік роботи роботодавець укладає з працівником і закріплює в трудовому договорі про дистанційну роботу.

Переклад гнучкий графік. Роботодавець може перевести компанію або підприємство на гнучкий режим, але повинен повідомити про це працівників не пізніше ніж за 2 місяці.

Також підкреслюється, що під час карантину 36% українців перейшли на роботу з дому, згідно з даними аналітичної компанії Factum Group.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України готується до можливого переходу на роботу у режимі онлайн.

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