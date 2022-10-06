Рада официально призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать псевдореферендумы

Верховная рада призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать “референдумы” на оккупированных территориях Украины и определить Россию как государство-террориста. Принято соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

По его словам, парламент также призвал усилить санкционное давление на Россию. В частности, ввести полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с РФ, и отключить от системы SWIFT все финансовые учреждения России.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии временно оккупированных территорий Украины. До этого там провели фейковые "референдумы".

Также мы писали, что в четверг, 6 октября, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, в него вошел лимит цен на российскую нефть.

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