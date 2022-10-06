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Рада офіційно закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати псевдореферендуми

Фото: Рада офіційно закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати псевдореферендуми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати “референдуми” на окупованих територіях України та визначити Росію як державу-терориста. Прийнято відповідну ухвалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За його словами, парламент також закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, запровадити повне ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з РФ, та відключити від системи SWIFT усі фінансові установи Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав закони про анексію тимчасово окупованих територій України. До цього там провели фейкові "референдуми".

Також ми писали, що у четвер, 6 жовтня, Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до нього увійшов ліміт цін на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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