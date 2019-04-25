Парламент прийняв за основу законопроект про ТСК

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону підтримали 238 народних депутатів

Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. За проект закону проголосували 238 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій ВР, їх повноваження та організаційні засади діяльності.

Відповідно до закону, підставами для утворення ТСК можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами держвлади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:

повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;

повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.

Тимчасова спеціальна комісія утворюється ВР для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених парламентом, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.

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