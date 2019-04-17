Мінфін спростив реєстрацію касових апаратів

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Наказ набирає чинності за кілька днів

Міністерство фінансів України затвердило нові порядки ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (реєстр екземплярів РРО) та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (реєстр ЦСО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Державної фіскальної служби.

Як зазначили в прес-службі, відповідний наказ Мінфіну набирає чинності з дня його офіційного опублікування (орієнтовно 19.04.2019).

Змінами, зокрема, передбачено, що реєстрація РРО буде здійснюватись за спрощеною процедурою. Достатньо однієї заяви, яка матиме спрощену форму і її можна подати електронній формі без додатків.

При цьому при реєстрації РРО виробник (постачальник) має внести відомості щодо:

- екземпляра РРО, який ним поставлений для введення в обіг, - до реєстру екземплярів РРО;

- центру сервісного обслуговування (ЦСО), якому надається право здійснювати технічне обслуговування та ремонт такої моделі РРО відповідно до укладеного з виробником договору, - до реєстру ЦСО.

У свою чергу ЦСО має направити до ДФС в електронній формі повідомлення про укладення із суб’єктом господарювання - власником РРО договору про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів розрахункових операцій.

До початку реєстрації РРО його власник має надіслати (подати) до контролюючого органу повідомлення про об’єкти оподаткування, об’єкти пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, у якому надати інформацію про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО.

"Отже, спрощення реєстраційної процедури забезпечується за рахунок запровадження електронного обміну документами між усіма суб’єктами відносин у сфері застосування РРО (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів фіскальної служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Мінфін спростив касові операції для підприємців. Наказ скасовує вимогу вклеювати звітні чеки в КОРО (книгу обліку розрахункових операцій) наприкінці кожного дня. Крім того, підприємці зможуть не використовувати книги КОРО, але, якщо касовий апарат зламався або відсутня електроенергія, він зобов’язаний припинити продаж або надання послуг до відновлення роботи РРО.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2019 року податкова дозволила використовувати планшети і смартфони замість касових апаратів.