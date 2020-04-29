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Кабмін вніс у Раду закон про вдосконалення діяльності третейських судів

Новини » Політика     29.04.2020 - 17:42
Кабмін вніс у Раду закон про вдосконалення діяльності третейських судів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На цей час текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про вдосконалення порядку створення і діяльності третейських судів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проект №3411 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду" був зареєстрований в середу, 29 квітня. На даний момент текст документа відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялося, що Кабмін схвалив законопроект про вдосконалення порядку створення і діяльності третейських судів. Зазначалося, що документ пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійно діючі третейські суди, і розширити повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду відповідно до кращих європейських практик.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці січня КМУ підтримав розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".

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