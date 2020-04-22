Кабмін схвалив закон про удосконалення діяльності третейських судів

Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Відповідне рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання уряду

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Зокрема, законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)" пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійно діючі третейські суди, та розширити повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду відповідно до кращих європейських практик.

Документом пропонується передбачити:

зміну порядку державної реєстрації третейських судів, зокрема, визначення Міністерства юстиції єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів (наразі таку функцію, крім Мін’юсту, здійснюють інші суб’єкти державної реєстрації);

посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначення, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту держреєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років;

розширення повноважень Третейської палати України, зокрема, до її повноважень буде віднесено встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам закону та надання відповідного висновку;

розширення підвідомчості справ, які можуть розглядати третейські суди шляхом надання права розглядати спори у справах щодо нерухомого майна, а також уточнення компетенції третейського суду в частині розгляду справ у спорах щодо захисту прав споживачів (положення наберуть чинності через три роки з дня набрання чинності цим законом).

Також планується здійснення перереєстрації постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог закону. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу держреєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

"Прийняття таких змін та реалізація їх на практиці сприятиме поширенню практики третейського розгляду спорів, який характеризується невеликими фінансовими затратами сторін та швидкими строками вирішення, що своєю чергою призведе до зменшення навантаження на суди та підвищення якості здійснення правосуддя", - зазначив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Нагадаємо, наприкінці січня КМУ підтримав розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство юстиції України заявляє, що класичний суд присяжних може заробити в Україні з 2021 року.