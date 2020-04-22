Кабмін схвалив закон про удосконалення діяльності третейських судів

Відповідне рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання уряду
Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Зокрема, законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)" пропонує посилити вимоги до організацій, при яких можуть функціонувати постійно діючі третейські суди, та розширити повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду відповідно до кращих європейських практик.
Документом пропонується передбачити:
Також планується здійснення перереєстрації постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог закону. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу держреєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.
"Прийняття таких змін та реалізація їх на практиці сприятиме поширенню практики третейського розгляду спорів, який характеризується невеликими фінансовими затратами сторін та швидкими строками вирішення, що своєю чергою призведе до зменшення навантаження на суди та підвищення якості здійснення правосуддя", - зазначив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Нагадаємо, наприкінці січня КМУ підтримав розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".
Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство юстиції України заявляє, що класичний суд присяжних може заробити в Україні з 2021 року.