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Рада схвалила закон про е-резидентство за основу: що пропонує документ

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 18:37
Рада схвалила закон про е-резидентство за основу: що пропонує документ Фото: Рада прийняла закон про е-резидентство в першому читанні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла за основу закон про е-резидентство в Україні. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект №5270.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 286 нардепів.

Е-резидентство дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні.

Згідно з документом, е-резидент онлайн реєструє ФОП через "Дію", відкриває рахунки в українських банках, на які і отримує дохід і платить податок з доходу в Україні.

Розрахунки будуть проводитися у безготівковій формі.

У документі прописано, що е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності:

  • видання комп'ютерних ігор,
  • видання іншого програмного забезпечення,
  • комп'ютерне програмування,
  • інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем,
  • обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

У пояснювальній відзначається, що закон створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджету завдяки податкам, які сплачуються е-резидентами.

Нагадаємо, комітет з питань цифрової трансформації рекомендує ВР прийняти в цілому законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City".

Як писало РБК-Україна, на початку червня Рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

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