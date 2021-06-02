Рада прийняла за основу закон про податкову систему "Дія.City": що він пропонує
Верховна рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 281 нардеп.
Для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:
- податок на дохід фізичних осіб 5%;
- єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;
- законопроект дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;
- військовий збір складе 1,5%.
Згідно з проектом, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде сплачуватися у розмірі:
- мінімального страхового внеску - для працівників резидентів "Дія.City";
- 22 відсотки від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом для гіг-спеціалістів резидента "Дія.City".
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