ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада прийняла за основу закон про податкову систему "Дія.City": що він пропонує

Новость на русском →
Україна, Середа 02 червня 2021 13:49
Рада прийняла за основу закон про податкову систему "Дія.City": що він пропонує Фото: ВР схвалила за основу закон про податкову систему "Дія.City" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 281 нардеп.

Для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:

  • податок на дохід фізичних осіб 5%;
  • єдиний соціальний внесок буде рахуватися від мінімальної заробітної плати;
  • законопроект дає компаніям-резидентам можливість вибирати, який корпоративний податок платити: податок на прибуток (18%) або податок на виведений капітал за ставкою 9%;
  • військовий збір складе 1,5%.

Згідно з проектом, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде сплачуватися у розмірі:

  • мінімального страхового внеску - для працівників резидентів "Дія.City";
  • 22 відсотки від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом для гіг-спеціалістів резидента "Дія.City".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави. Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.

Як писало РБК-Україна, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Верховна Рада Дія Сіті Податки
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО