ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують запровадити спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 22 червня 2021 12:06
Раді рекомендують запровадити спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City" Фото: в Україні можуть ввести спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ запроваджує спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City" відповідно до податкового законодавства; спецрежим оподаткування винагороди, яку сплачують резиденти особам, чию працю вони використовують.

У законі прописана можливість контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами "Дія.City" та їх працівниками; особлива форма найму резидентами фізичних осіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин, але не виключає найм резидентами фізичних осіб-підприємців та працівників за трудовим договором (контрактом).

Вказано, що до другого читання проекту надійшло 358 пропозицій і поправок, з яких 124 враховано повністю, 13 - редакційно, 36 - частково, 185 - відхилено.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні №4303 з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

Як писало РБК-Україна, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави. Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна Рада Дія Сіті
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою