Раді рекомендують запровадити спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City"

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City" .

Документ запроваджує спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City" відповідно до податкового законодавства; спецрежим оподаткування винагороди, яку сплачують резиденти особам, чию працю вони використовують.

У законі прописана можливість контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами "Дія.City" та їх працівниками; особлива форма найму резидентами фізичних осіб (гіг-контракт), що поєднує соціальні гарантії працівників та гнучкість цивільно-правових відносин, але не виключає найм резидентами фізичних осіб-підприємців та працівників за трудовим договором (контрактом).

Вказано, що до другого читання проекту надійшло 358 пропозицій і поправок, з яких 124 враховано повністю, 13 - редакційно, 36 - частково, 185 - відхилено.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні №4303 з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.