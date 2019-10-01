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Разумков розповів, коли Рада розгляне Програму дій Кабміну

Новини » Політика    01.10.2019 - 11:40
Разумков розповів, коли Рада розгляне Програму дій Кабміну
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер парламенту попросив опрацювати документ на комітетах

Глава Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне Програму дій Кабінету міністрів у п'ятницю, 4 жовтня.

Він попросив комітети опрацювати документ до п'ятниці.

"29 вересня уряд вніс Програму діяльності Кабінету міністрів України. Вона була зареєстрована. Я сподіваюсь, що 4 жовтня ми зможемо її розглянути на засіданні Верховної ради України. До цього часу я прошу опрацювати це питання у комітетах. Я сподіваюсь, що ми швидко та ефективно пройдемо це питання у п'ятницю", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук заявив, що у Верховній раді представлять Програму дій Кабінету міністрів України на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, в програмі дій уряду закладене залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років. Також уряд планує відновити інфраструктуру в державі.

Так, у понеділок на сайті Ради з'явився текст Програми дій Кабінету міністрів. Дана програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, багатше і щасливіше.

Крім того, раніше перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже на цьому тижні може розглянути Програму дій уряду. За словами Стефанчука, нардепи приступлять до розгляду програми відразу після її внесення до Ради.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипрограммаДмитро Разумков
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