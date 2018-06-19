Закон о валюте одобрен комитетом Верховной рады

Законопроект направлен на рассмотрение парламента на заседании 19 июня

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил президентский законопроект о валюте и рекомендовал его к рассмотрению парламента. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Национальный банк Украины приветствует сегодняшнее решение профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовать проект Закона "О валюте и валютных операциях" №8152 (ранее – "О валюте") ко второму чтению", - говорится в сообщении.

#event #Radavote4reforms Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України... Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

Принятие закона позволит Украине перейти к свободе проведения валютных операций по европейскому образцу и одновременно обеспечить защиту украинской экономики и финансовой системы от будущих кризисов.

Напомним, 17 мая парламент поддержал законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектам. Документ поддержали 253 парламентария.