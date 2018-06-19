Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Закон о валюте одобрен комитетом Верховной рады

НовостиФинансы    19.06.2018 - 16:58
Фото: Верховная Рада Украины (РБК-Украины)
Фото: Верховная Рада Украины (РБК-Украины)

Законопроект направлен на рассмотрение парламента на заседании 19 июня

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил президентский законопроект о валюте и рекомендовал его к рассмотрению парламента. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"Национальный банк Украины приветствует сегодняшнее решение профильного комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовать проект Закона "О валюте и валютных операциях" №8152 (ранее – "О валюте") ко второму чтению", - говорится в сообщении.

 

#event #Radavote4reforms Національний банк України вітає сьогоднішнє рішення профільного комітету Верховної Ради України...

Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

Принятие закона позволит Украине перейти к свободе проведения валютных операций по европейскому образцу и одновременно обеспечить защиту украинской экономики и финансовой системы от будущих кризисов.

Напомним, 17 мая парламент поддержал законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектам. Документ поддержали 253 парламентария.

В Раде завтра рассмотрят президентский законопроект о валюте Закон о защите средств МФО на инвестпроекты вступил в силу
Теги публикации: Закон, валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь